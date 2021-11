Emder VW-Werk bei Umstieg auf Elektromobilität im Zeitplan

Die Folie wird von dem VW-Logo abgezogen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Emden (dpa/lni) – Volkswagen sieht den Umbau seines Werkes in Emden für die Fertigung von Elektrofahrzeugen im Zeitplan. «Wir sind bei der Transformation zum Elektro-Standort gut auf Kurs», sagte Werksleiter Uwe Schwartz bei einem Pressegespräch am Dienstag. Ziel sei es, Anfang kommenden Jahres mit der Volumenproduktion für den Elektro-Kompakt-SUV ID.4 zu starten. Bereits in den kommenden Wochen soll die Fertigung von Vorserienmodellen in einer neuen Montagehalle aufgenommen werden. Emden ist dann nach dem Werk im sächsischen Zwickau der zweite Standort in Deutschland, an dem das Modell gefertig wird. Insgesamt will Volkswagen für den Umbau in Emden zu einem reinen E-Werk rund eine Milliarde Euro investieren.

Für die Fertigung von E-Fahrzeugen werden insgesamt sechs neue Hallen und ein Logistikgebäude geschaffen. Am Herzstück, einer acht Hektar großen Montagehalle, an die auch ein Batterielager angeschlossen wird, wird noch gebaut. Mit einem verbesserten Logistikkonzept, das etwa ein automatisiertes Hoch- und Kleinteilelager vorsieht, sollen künftig Wege verkürzt und Kosten eingespart werden. «Damit steigern wir die Produktivität unseres Werkes», sagte Schwartz.

Da sich Art und Umfang der Arbeit für die derzeit rund 8000 VW-Mitarbeiter und VW-Mitarbeiterinnen in Emden künftig in einem reinen E-Werk ändern, laufen bereits Programme und Workshops, um Angestellte für den Bau von E-Fahrzeugen zu qualifizieren. Dabei werde besonders auf Erfahrungen aus Anlaufprozessen im Zwickauer Werk zurückgegriffen, sagte VW-Produktionsvorstand Christian Vollmer. Am Ende sollen so 60.000 Qualifizierungstage geleistet werden.

Zu Planungen hinsichtlich der langfristigen Mitarbeiterzahl machten die VW-Manager keine konkreten Angaben, verwiesen aber auf die Beschäftigungsgarantie bis 2029. Am Ende hänge die absolute Mitarbeiterzahl von den zu produzierenden Fahrzeugen ab. Es sei aber geplant, so Schwartz, das Emder Werk künftig mit drei Schichten voll auszulasten. Dann sei die Fertigung von bis zu 260.000 Fahrzeugen möglich. Im Jahr 2020 produzierte VW in Emden rund 160.000 Autos.

