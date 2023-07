Emder Freibad öffnet nach Brand wieder

Emden (dpa/lni) –

Nur zwei Wochen nach dem verheerenden Brand im Emder Van-Ameren-Bad hat das Freibad am Dienstag in einem Notbetrieb wieder geöffnet. Die ersten Frühschwimmer seien schon kurz nach der Öffnung um 6.00 Uhr ins Wasser gestiegen, um ihre Bahnen zu schwimmen, sagte die Sprecherin des Vereins, der das Freibad betreibt, Nina Hofmann. Der Verein rechnete für Dienstag mit einem großen Andrang. Der Eintritt war am ersten Tag der Wiedereröffnung frei.

Bei dem Großbrand am 11. Juli war das Gebäude des Van-Ameren-Bades weitgehend zerstört worden, das Schwimmbecken blieb aber unbeschadet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund zwei Millionen Euro. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

Der Freibad-Verein organisierte für den Notbetrieb Container, die nun als Sammelumkleiden dienen. Lediglich auf warme Duschen müssen Badegäste verzichten. Seit dem Brand erhielt der Verein jede Menge Zuspruch und Unterstützung. Rund 300.000 Euro wurden gespendet. Der Verein will nun seine mehr als 2000 Mitglieder befragen, wie das Freibad wieder hergerichtet werden soll. Fest stehe aber, dass das Bad in jedem Fall erhalten bleiben solle, sagte Hofmann.