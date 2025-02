EM im olympischen 7er-Rugby erneut in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Europameisterschaft im olympischen 7er-Rugby wird erneut in Hamburg entschieden. Wie der Dachverband Rugby Deutschland mitteilte, werden die Titelträger der Männer und Frauen dann zum dritten Mal hintereinander in der Hansestadt ermittelt. Gespielt wird vom 27. bis zum 29. Juni im Sportpark Steinwiesenweg im Stadtteil Eidelstedt.

Titelverteidiger sind die Männer und Frauen aus Frankreich. Die deutschen Teams holten im vergangenen Jahr die Bronzemedaille bei den Männern sowie Platz acht bei den Frauen. Wie in den vergangenen Jahren wird die EM in zwei Turnieren ausgespielt, an denen je zwölf Männer- und Frauen-Teams teilnehmen. Der Austragungsort der ersten Veranstaltung steht bislang nicht fest. Die Medaillen werden dann in Hamburg vergeben.