Elversberg leiht HSV-Stürmer Stange aus

Hamburg (dpa) –

Fußball-Zweitligist SV Elversberg leiht den Angreifer Otto Stange für ein Jahr vom Hamburger SV aus. Das gaben beide Clubs am letzten Tag der Transferfrist bekannt.

«Mit der Leihe zur SV Elversberg haben wir eine optimale Lösung für Ottos Weiterentwicklung im Hinblick auf regelmäßige Spielzeit gefunden», sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa über den 18-Jährigen. «Die SVE hat sich zuletzt einen ausgezeichneten Ruf als Station für Leihspieler erarbeitet, sodass Otto dort bestens aufgehoben sein wird.»