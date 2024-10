Eltern und zwei Kinder nach Unfall auf A7 schwer verletzt

Bönningstedt (dpa/lno) –

Eltern und ihre zwei Kinder sind bei einem Unfall auf der A7 nördlich von Hamburg schwer verletzt worden. Die Familie war in der Nacht Richtung Hamburg unterwegs, als das Auto von der Straße abkam. Der Autobahnpolizei Neumünster zufolge ist es möglich, dass die 32 Jahre alte Fahrerin einschlief. Rettungskräfte brachten die Familie in ein Krankenhaus nach Hamburg. Die Frau befand sich zeitweise in Lebensgefahr. Die Autobahn war etwa zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr Richtung Hamburg gesperrt. Ein Sachverständiger untersucht den Unfall. Zunächst berichtete das «Hamburger Abendblatt».