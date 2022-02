Eltern können ihre Schulkinder bei Sturm zuhause lassen

Ein Schwamm liegt an der Schultafel. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Eltern können ihre Kinder in Hamburg im Falle eines Sturms auch am Freitag zuhause lassen, sollten sie sich um die Sicherheit des Schulwegs sorgen. «Wie in solchen Situationen üblich (…), können die Eltern/Sorgeberechtigten (…) selbst entscheiden, das eigene Kind vom Schulbesuch abzumelden, wenn sie eine akute individuelle Gefährdungslage für den Schulweg oder den Schulbesuch sehen», heißt es in einem Brief des Landesschulrats vom Donnerstag an alle Hamburger Schulen. Die Schulen müssten jedoch in jedem Fall darüber informiert werden, warum ein Kind nicht zur Schule komme.

Die Schulen selbst blieben in enger Abstimmung mit dem Deutschen Wetterdienst und weiteren Behörden offen. «Der damit verbundenen Herausforderungen sind wir uns bewusst, zumal nicht wenige Lehrkräfte und Schulbeschäftigte Berufspendler sind und längere Strecken zur Schule zurückzulegen haben.» Bereits am Donnerstag hatten zahlreiche Schülerinnen und Schüler wegen des Sturmtiefs «Ylenia» nicht am Unterricht teilgenommen und viele Lehrkräfte ihren Arbeitsplatz gar nicht erst erreicht, wie ein Behördensprecher auf Nachfrage sagte. Das habe vor allem Pendler aus dem Umland betroffen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) nähert sich am Freitag von Westen her ein weiteres Orkantief. Im Tagesverlauf frische der Südwestwind kräftig auf und erreiche am späten Nachmittag bereits Sturmböen. Am Abend und eingangs der Nacht zum Samstag nehme der Wind weiter zu und erreiche Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometern, stellenweise seien auch Orkanböen um 120 Stundenkilometer möglich.

