«Elphi» und Co. lockten 2024 Millionen Menschen an

Hamburg (dpa) –

Ob «Elphi», Miniatur Wunderland oder Planetarium – viele bekannte Hamburger Sehenswürdigkeiten haben im vergangenen Jahr mehr Besucher gezählt als 2023. So haben rund 1,59 Millionen Menschen das Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt besucht, wie Mitgründer Frederik Braun der Deutschen Presse-Agentur sagte. 2023 waren es 1,526 Millionen. Und etwa genau so viele wären gern da gewesen, ergatterten aber kein Ticket.

Steigende Besucherzahlen gab es auch im Schokoladenmuseum Chocoversum, dort waren rund 230.000 Besucher ein Rekord. Das Planetarium im Stadtpark freut sich über einen stärkeren Andrang im vergangenen Jahr: Mehr als 351.000 Menschen besuchten die Ausstellung und die Aussichtsplattform und damit fast 11.000 mehr als 2023.

Die Elbphilharmonie ist ein absoluter Publikumsmagnet. Jeweils rund 3,1 Millionen Gäste kamen in den Jahren 2023 und 2024 auf die Plaza des architektonischen Wahrzeichens. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 3,5 Millionen Gäste.