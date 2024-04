«Elphi» passt Abo-Preise an: Erhöhungen für junge Leute

Hamburg (dpa/lno) –

Wer für Konzerte in der Hamburger Elbphilharmonie oder in der Laeiszhalle ein Abonnement hat und das auch behalten möchte, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für die rund 20 verschiedenen Abos sollen mit dem Start in die neue Saison 2024/2025 steigen. «Es gibt moderate Preiserhöhungen», sagte ein Sprecher des berühmten Konzerthauses an der Elbe der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Vor allem für junge Leute – also die Käufer des U30-Abos – können sich aufgrund der neuen Preisstruktur die Kosten für eine Konzertkarte je nach Sitzplatz vervielfachen. Denn hier ist das Abo ganz strukturell verändert worden, wie der Sprecher weiter sagte. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Konkret bedeutet das: Bisher kostete jedes Konzert im Jugendabo zwölf Euro – auf jedem Platz. Künftig spielt der Platz aber eine Rolle, denn statt eines Festpreises gibt es mit der nächsten Konzertsaison immer eine Ermäßigung von 60 Prozent. «Diese Umstellung betrifft rund 380 Kunden, bis jetzt kam es auch nur zu vereinzelten Kündigungen.» Insgesamt werden pro Jahr in der Elbphilharmonie veranstalterübergreifend rund 32.000 Abonnements gekauft, wie der Sprecher weiter sagte.

Junge Menschen unter 30 Jahren kommen dennoch auch künftig an günstige Konzertkarten in der Elbphilharmonie: Für sie soll es weiter Karten zum halben Preis im Einzelverkauf geben und auch das sogenannte Red-Ticket bleibt. Damit können ab zwei Wochen vor dem Konzert Tickets für zwölf Euro gekauft werden.

Anders als noch vor Jahren ist die Elbphilharmonie nicht mehr für alle Konzerte schon Monate im Voraus ausverkauft und es sind mittlerweile oft auch zwei bis drei Wochen vorher noch Karten vorhanden.