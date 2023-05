Elmshorn: Brand an Kesselwagen von Güterzug

Elmshorn (dpa/lno) –

Ein Brand an einem Kesselwagen eines Güterzugs hat am Freitag eine vorübergehende Sperrung der Bahnstrecke bei Elmshorn ausgelöst. Ein Anrufer berichtete gegen 15.02 Uhr, dass beim Einfahren eines Zuges in den Bahnhof Elmshorn Flammen an den Radreifen eines Kesselwagens sichtbar waren, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand sei vermutlich durch eine heiß gelaufene Bremsanlage ausgelöst worden. Wenige Kilometer entfernt vom Bahnhof sei zur gleichen Zeit ein Böschungsbrand gemeldet worden.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Kesselwagen das brennbare Gas Propen geladen. Rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine offenen Flammen mehr sichtbar. Die betroffenen Räder wurden von den Einsatzkräften gekühlt. Nach zwei Stunden beendete die Feuerwehr den Einsatz.