Elfjähriger löst Helikopter-Einsatz aus: Morgens zur Schule

Braunschweig (dpa/lni) – Ein vermisster Junge hat in Nacht zum Freitag in Braunschweig einen Hubschrauber-Einsatz ausgelöst. Der Elfjährige sei nach einem Streit aus der Wohnung des Vaters gelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Nach der Vermisstenanzeige begannen am späten Abend die Suchaktionen, bei denen auch der Helikopter eingesetzt wurde. Am Freitagmorgen gab es Entwarnung, weil der Junge wohlbehalten auftauchte. Er war ganz pflichtbewusst zur Schule gegangen. Die Nacht hatte er wohl bei einem Bekannten verbracht.