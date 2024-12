Elfjähriger bringt Umschlag mit Geld zur Polizei

Bremerhaven (dpa/lni) –

Ehrlicher Finder: Ein Junge hat einen Umschlag mit Geld bei der Polizei in Bremerhaven abgegeben. Der Elfjährige hatte den Briefumschlag mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag am Montag an einer Bushaltestelle im Stadtteil Leherheide gefunden, wie die Polizei mitteilte. Offenbar hatte jemand das Kuvert dort verloren.

Der Elfjährige erschien mit einem Erziehungsberechtigten auf dem Polizeirevier. Die Polizei lobte das ehrliche Vorgehen des Schülers. Die Beamten warten nun darauf, dass sich der Besitzer meldet und auch nachweisen kann, dass es sein Umschlag ist.