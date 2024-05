Elfjähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Travemünde (dpa/lno) –

Ein elf Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Lübeck-Travemünde schwer verletzt worden. Der Schüler sei nach dem Aussteigen aus einem Linienbus von einem Kleintransporter erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der entgegenkommende Transporter habe nicht mehr bremsen können und das Kind am Donnerstag mit der linken Fahrzeugseite erfasst. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Inzwischen besteht nach Polizeiangaben für den Jungen keine Lebensgefahr mehr. Gegen den Fahrer des Transporters, der einen Schock erlitt, wird jetzt wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.