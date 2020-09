Elf Verletzte nach Kellerbrand in Bremer Hochhaus

Feuerwehrmänner sitzen in ihrem Fahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa

Bremen (dpa/lni) – Im Keller eines Hochhauses in Bremen ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen – es hat mehrere Verletzte gegeben. 54 Bewohner wurden von den Einsatzkräften zum Teil mit Drehleitern aus ihren Wohnungen gerettet, da eine Flucht über das stark verrauchte Treppenhaus nicht mehr möglich war, wie die Feuerwehr mitteilte. 11 Bewohner des Hauses in der Rembertistraße kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Das Gebäude ist unbewohnbar. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.