Elf Kinder: In Niedersachsen mit Covid-19 im Krankenhaus

Ein Mitarbeiter hält ein Teströhrchen in den Händen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Insgesamt elf mit dem Coronavirus erkrankte Kinder werden aktuell in niedersächsischen Krankenhäusern behandelt. Wie das Landesgesundheitsamt am Freitag in Hannover mitteilte, befanden sich zehn Kinder auf einer Normalstation, eines auf einer Intensivstation. Am Vortag wurden erst vier Kinder auf einer Normalstation behandelt und eines auf einer Intensivstation (Stand: Freitag, 09.00 Uhr).

Insgesamt ging die Gesamtzahl der im Krankenhaus behandelten Menschen leicht zurück: Am Freitag waren es 1243 Patientinnen und Patienten, am Donnerstag noch 1315. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Land stieg um 942 Fälle auf 146 547.

Der aktuelle 7-Tage-R-Wert für Niedersachsen lag bei 0,86; am Donnerstag betrug er noch 0,82. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R-Wert größer als 1 weist auf ein tendenziell steigendes Ansteckungsgeschehen hin, ein Wert kleiner als 1 auf eher rückläufige Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen sank im Vergleich zum Vortag leicht von 73,2 auf 72,9. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen von 100 000 sich innerhalb einer Woche mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Den höchsten Inzidenzwert im Land gab es am Freitag im Landkreis Uelzen mit 204,6; am Vortag lag er noch bei 225,1

Aktuelle Corona-Lage Niedersachsen