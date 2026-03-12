Elf Kilo Drogen und Waffe – 20-Jähriger in U-Haft

Hamburg (dpa/lno) –

Fast elf Kilogramm Drogen und eine mutmaßlich scharfe Schusswaffe haben Polizisten bei der Durchsuchung einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Dulsberg sichergestellt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde gegen einen 20 Jahre alten Mann ein Haftbefehl wegen Drogenhandels erwirkt.

Der 20-Jährige war den Angaben zufolge am Dienstag im Bereich des Dulsberg-Parks gemeinsam mit einem 17-Jährigen bei einem vermeintlichen Drogengeschäft mit einem Unbekannten beobachtet worden. Einer der beiden bot dann Zivilfahndern Marihuana an. Beide Männer wurden festgenommen, danach durchsuchten Ermittler deren Wohnungen. Bei dem 20-Jährigen fanden die Beamten 1,4 Kilogramm Kokain, 9 Kilogramm Haschisch, 0,5 Kilogramm Marihuana sowie die mutmaßlich scharfe Schusswaffe.

Der 20-Jährige wurde ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Dort wurde ein Haftbefehl erlassen. Der 17-Jährige wurde nach der erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.