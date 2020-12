Elektrogeräte brennen vor Lagerhalle in Hamburg

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Vor dem Gebäude einer Exportfirma in Hamburg-Rothenburgsort haben mehrere Elektrogeräte gebrannt. Das Feuer griff auch auf die angrenzende Lagerhalle über, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen sagte. Gegen Mitternacht hatten mehrere Anrufer die Einsatzstelle über den Brand informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute standen bereits einige Elektrogeräte in Flammen. Gegen 3 Uhr war der Brand gelöscht.

Die rund 800 Quadratmeter große Lagerhalle wurde beschädigt, aber nicht zerstört. Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache wird laut Sprecher noch von der Polizei ermittelt.