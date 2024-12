Elefantenbulle Maurice erkundet Hagenbeck jetzt auch draußen

Hamburg (dpa/lno) –

Im warmen Innengehege hatte Maurice die ersten Tage nach seiner Ankunft im Hamburger Tierpark Hagenbeck verbracht: Jetzt kommt der tonnenschwere Elefantenbulle auch nach draußen, wie der Tierpark in Hamburg mitteilte. Maurice sei demnach auch schon auf «Rüsselfühlung mit den Elefantenkühen» gegangen.

«Wir freuen uns sehr und hoffen, dass er Shila und Kandy begattet und wir bald trächtige Elefantenkühe haben», sagte Guido Westhoff, Zoologischer Direktor, der dpa. In den vergangenen Jahren habe der Tierpark vier Elefanten-Jungtiere verloren – sie waren an einer besonderen Herpes-Art gestorben.

Frischer Wind mit 4,5 Tonnen in Hamburg

Der 23 Jahre alte Zuchtbulle Maurice soll den Angaben zufolge frischen Wind in die Elefantenkuhherde bringen. Er hat zwei mächtige Stoßzähne und eine Schulterhöhe von rund zweieinhalb Metern. Die Hoffnung ist, dass das 4,5 Tonnen schwere Tier für Nachwuchs bei den Damen sorgt. In anderen Zoos habe das bereits dreimal geklappt. Erstmals seit mehr als sieben Jahren lebt nun wieder ein Elefantenbulle im einzigen privaten Großzoo Deutschlands.

Maurice ist in einem französischen Zoo geboren worden und lebte laut Tierpark auch schon in Spanien und zuletzt in den Niederlanden. Er ist auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) Anfang Dezember in den Tierpark nach Hamburg gezogen.