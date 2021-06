Elefanten-Orakel: Sieg für Deutschland gegen Portugal

Die 42 Jahre alte Elefanten Leitkuh Yashoda aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck. Foto: Ulrich Perrey/dpa

Hamburg (dpa) – Deutschlands EM-Traum ist noch nicht vorbei – zumindest wenn man dem Orakel im Hamburger Tierpark Hagenbeck glaubt. Die Elefantendame «Yashoda» tippte am Freitag auf einen Sieg der deutschen Elf am Samstag gegen Portugal. Die Leitkuh des Hamburger Tierparks Hagenbeck orakelte den Sieger, indem sie am Freitag die deutsche Fahne aus einem Weidenkorb zog. Als Belohnung gab es eine Ananas.

Der Tierpark vertraut in Sachen Fußball-Kompetenz auf seine Elefantendame. «Yashoda hat ja schon beim letzten Mal sehr erfolgreich gezeigt, dass sie etwas von Fußball versteht. Auch wenn es für die deutsche Mannschaft nicht so gut lief. Wir hoffen, dass sie auch diesmal wieder recht behält und dass unsere Nationalelf ein gutes Spiel macht», sagte der Tierpfleger Michael Schmidt. Die 42-jährige Leitkuh hatte auf einen Sieg der französischen Nationalmannschaft gegen Deutschland gesetzt und damit recht behalten.

Am Samstag spielt das Team um Bundestrainer Joachim Löw gegen Portugal (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV).

© dpa-infocom, dpa:210618-99-46992/3