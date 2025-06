Elbtunnel wird bis Montag in Richtung Hannover gesperrt

Die A7 und der Elbtunnel werden am Wochenende in Richtung Süden voll gesperrt. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Wegen Bauarbeiten auf der A7 wird der Elbtunnel am Freitag in Richtung Hannover voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Abend um 22.00 Uhr und endet am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld. Während der Sperrung soll die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Heimfeld neu markiert werden.

Der überregionale Verkehr auf der A7 soll bereits ab Neumünster-Süd über die B205, die A21 und ab dem Kreuz Bargteheide über die A1 umgeleitet werden. Örtlich dürften die Autofahrer vor allem über die Neuen Elbbrücken ausweichen. Dort und besonders auf der A1 vor der nur eingeschränkt nutzbaren Norderelbbrücke kommt es häufig zu Staus. «Wir erwarten eine angespannte Verkehrssituation im gesamten Stadtgebiet», erklärte eine Sprecherin der Autobahn GmbH.

Ebenfalls an diesem Wochenende ist die Köhlbrandbrücke voll gesperrt. Eine weitere Vollsperrung gibt es auf der A1 zwischen Ahrensburg und dem Autobahnkreuz Bargteheide. Allerdings betrifft diese Sperrung von Freitag- bis Sonntagabend nur die Richtungsfahrbahn Lübeck.