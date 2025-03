Elbtunnel teilweise gesperrt – Verkehr nach Hamburg stockt

Aufgrund technischer Defekte waren am Vormittag zwei von vier Elbröhren in Hamburg gesperrt worden. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Teilsperrung des Hamburger Elbtunnels behindert den Verkehr in der Hansestadt. Zwei von vier Fahrbahnen in Richtung Hamburg waren aufgrund technischer Probleme vorübergehend gesperrt. Das teilte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale der Polizei mit. Der Verkehr auf der A7 in Richtung Innenstadt staute sich zeitweise bis zu 45 Minuten.

Der technische Defekt konnte aber schnell behoben werden. Die Elbröhren seien wieder befahrbar, der Stau an den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Waltershof werde sich dadurch auflösen.

Auch am Nachmittag ist mit viel Verkehr in und um Hamburg zu rechnen. Das ausverkaufte DFB-Pokal-Halbfinale der Damen (HSV gegen Werder Bremen) werde vor allem im Hamburger Westen rund um das Volksparkstadion für höheres Verkehrsaufkommen sorgen.