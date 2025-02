Elbtunnel nach Unfall in Richtung Norden zeitweilig dicht

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Unfall mit einem Transporter hat am frühen Abend in Hamburg zu einer zeitweiligen Sperrung der A7 in Höhe des Elbtunnels geführt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Tunneleingang in nördlicher Fahrtrichtung. Verletzte habe es bei dem Unfall nicht gegeben, die Bergung des mit Autos beladenen Transporters habe sich aber als schwierig herausgestellt.

Die betroffene Röhre sei zunächst vollständig gesperrt worden. Daraufhin habe sich im Feierabendverkehr ein Rückstau von etwa vier Kilometern gebildet. Am Abend wurde dann eine der beiden Fahrspuren durch die betroffene Röhre wieder freigegeben.