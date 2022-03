Elbphilharmonie plant Benefizkonzerte für Ukraine

Hamburg (dpa/lno) –

Aus Solidarität mit der Ukraine hat die Elbphilharmonie Hamburg zwei Benefizkonzerte für den 11. und 12. April angekündigt. Die Einnahmen würden vollständig an die Nothilfe Ukraine der «Aktion Deutschland Hilft» gespendet werden, heißt es in einer Mitteilung des Konzerthauses am Freitag. Am 11. April sei ein Konzert des Elbphilharmonie Publikumsorchesters geplant, bei dem Amateur-Musiker unter anderem Bach und Tschaikowsky spielen werden. Am Tag darauf folgen laut Mitteilung das NDR Elbphilharmonie Orchester, das Ensemble Resonanz und das NDR Vokalensemble mit einem gemeinsamen Programm, bei dem auch Werke der ukrainischen Komponisten Hanna Havrylets und Valentin Sylvestrov aufgeführt werden sollen. Alle Mitwirkenden der vier Ensembles verzichten demnach zugunsten der Spenden auf ihr Honorar. Die Tickets für beide Vorstellungen im Großen Saal sind ab sofort erhältlich.