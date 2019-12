Elbphilharmonie bringt erstmals Musical auf die Bühne

Hamburg (dpa/lno) – In der Musicalstadt Hamburg zieht es einen Broadwayklassiker nun auf eine besondere Bühne: An drei Tagen wird im Großen Saal der Elbphilharmonie das Musical «My Fair Lady» aufgeführt. Damit kommt erstmals ein Musical in den Großen Saal der «Elphi», wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Das Stück wird am 30. und am 31. Dezember sowie am 1. Januar als Silvester- und Neujahrskonzert aufgeführt. Die drei Konzertabende sind ausverkauft. Restkarten gibt es der Elbphilharmonie zufolge eventuell an der Abendkasse.

Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Dirigent Alan Gilbert werde sein Publikum «mit Meisterwerken der leichteren Muse» beschwingen, heißt es auf der Programmseite der Elbphilharmonie.

Die Geschichte um das einfache Blumenmädchen Eliza, das von einem Professor fit für die vornehme Gesellschaft gemacht werden soll, spielt in Hamburg. Professor Henry Higgins wird dabei von Michael Maertens gespielt, Eliza Doolittle verkörpert Sarah Maria Sun. Musikalisch werden die Darsteller unterstützt vom NDR Chor.

Regisseur Michael Sturminger sprach gegenüber dem «Hamburger Abendblatt» von einer puren und schlichten Inszenierung, die ohne Dekoration auskomme. «Das Wichtigste ist, dass man tolle Sänger und Singschauspieler hat und die haben wir. Dann kann man die Räume über die menschliche Fantasie herholen», sagte er.

