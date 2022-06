Elbjazz Festival startet am Freitag im Hamburger Hafen

Hamburg (dpa/lno) –

Knapp 50 Konzerte auf 6 Bühnen locken am Freitag (ab 17.00 Uhr) und Samstag wieder Tausende Besucher zum Elbjazz Festival in den Hamburger Hafen. An den beiden Tagen werden Jazzstars wie John McLaughlin & The 4th Dimension, Nils Landgren und Melody Gardot erwartet. Aber auch die vielversprechende Newcomerin Lady Blackbird steht im Programm, die in ihrer Heimat Amerika bereits den Status des Geheimtipps hinter sich gelassen hat.

Außer auf den drei Bühnen auf dem Werftgelände bei Blohm+Voss gibt es auch Konzerte in und vor der Elbphilharmonie sowie in der Hauptkirche St. Katharinen.