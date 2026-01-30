Elbfähre stellt wegen Eisschollen Fahrten ein

30. Januar 2026 14:33
Die Elbfähre Glückstadt Wischhafen pausiert wegen treibender Eisschollen und der aktuellen Ostwetterlage. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa
Die Elbfähre Glückstadt Wischhafen pausiert wegen treibender Eisschollen und der aktuellen Ostwetterlage. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Glückstadt/Wischhafen (dpa) –

Die Elbfähre Glückstadt Wischhafen stellt wegen treibender Eisschollen ihre Fahrten bis kommende Woche Dienstag (3.2.) ein. Auch die aktuelle Ostwetterlage behindere den Betrieb, teilte das Unternehmen FRS Elbfähre auf seiner Website mit. Die Lage werde täglich neu bewertet. Die Fähre verbindet die beiden Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Normalerweise verkehrt die Fähre etwa alle 30 Minuten ab Wischhafen und Glückstadt.

© dpa-infocom, dpa:260130-930-620028/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite