Elbe-Hochwasser in Lauenburg derzeit beherrschbar

Lauenburg (dpa/lno) –

Die Hochwasserlage in Lauenburg ist angespannt, aber laut Stadt gut beherrschbar. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes wurde am Dienstag (7.00 Uhr) am Pegel Hohnsdorf ein Wasserstand der Elbe von 7,40 Meter registriert. Für den Abend wurde ein Wasserstand von 7,50 Meter erwartet, am Mittwoch sollten gemäß der Vorhersage 7,65 Meter erreicht werden. Beim so genannten Jahrhunderthochwasser im Juni 2013 war am Pegel Hohnsdorf ein Höchststand von 9,60 Meter registriert worden – der höchste bis dahin gemessene Wasserstand in Lauenburg.

In Lauenburg an der Elbe sind die tief gelegenen Straßen der Altstadt bereits seit einigen Tagen überflutet. Die Feuerwehr warnte Anwohner ausdrücklich davor, überflutete Keller leerzupumpen. Dadurch könne von außen der Wasserdruck auf die Keller zunehmen, weil der Gegendruck fehle, und die Einsturzgefahr für die Gebäude erhöht werden, warnte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag.

Seit dem Hochwasser 2013 laufen Planungen für einen Hochwasserschutz der unter Denkmalschutz stehenden Altstadt, die aber nicht vorankommen. Grund sind nach Angaben der Stadt unter anderem die komplizierten Eigentumsverhältnisse der Häuser unmittelbar an der Elbe.