Eisregen und spiegelglatte Straßen: viele Verkehrsunfälle

Eisregen legt den Verkehr im Westen Niedersachsens lahm, auf spiegelglatten Straßen kommt es zu zahlreichen Unfällen. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Osnabrück/Vechta (dpa/lni) –

Auf spiegelglatten Straßen nach Eisregen im Westen Niedersachsens hat es laut Polizeiangaben zahlreiche Verkehrsunfälle gegeben. Die Zahl der Unfälle sei deutlich erhöht, es sei ein «massives Problem» und «brandgefährlich», sagte ein Sprecher der Polizei in Osnabrück. Neben dem Landkreis Osnabrück waren auch die Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland und Vechta betroffen.

In Vechta sei die Lage «katastrophal» sagte ein Sprecher. Auch Lastwagen stünden quer. Überwiegend handelt es sich bei den Unfällen in dem betroffenen Gebiet um Blechschäden, es gibt aber auch Leichtverletzte.

«Wenn es irgend möglich ist, sollte man zu Hause bleiben», riet der Sprecher der Polizei Osnabrück. Auch Radfahrer und Fußgänger seien stark gefährdet.