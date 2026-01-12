Eisregen stoppt Müllabfuhr in Teilen der Region Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Der einsetzende Eisregen hat in Teilen der Region Hannover die Müllabfuhr gestoppt. Aufgrund von akutem Glatteis sei die Sammlung auf einigen Touren unterbrochen worden, teilte eine Sprecherin des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) mit. Dies betreffe vor allem das Umland von Hannover. Der Regen gefriere sofort auf Fahrbahnen und Fahrzeugen. Aus Sicherheitsgründen pausieren daher die Touren, bis sich die Wetterlage entspanne. Die Stadt Hannover sei nicht betroffen.

Aufgrund der extremen personellen und logistischen Belastung durch den parallelen Winterdienst-Einsatz können ausgefallene Touren nicht nachgeholt werden, wie aha mitteilte. Der Zweckverband geht jedoch davon aus, dass bei den höheren Temperaturen in den nächsten zwei Wochen alle Rückstände während des Regelbetriebs abgefahren werden können.

Auch Landkreis Leer stoppt Müllabfuhr

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Abfälle bis zum nächsten planmäßigen Abholtag auf dem eigenen Grundstück zwischenzulagern. Zusätzliche reißfeste Müllsäcke neben den Tonnen werden in angemessenem Rahmen kostenlos mitgenommen.

Wegen des Winterwetters konnten die Müllfahrzeuge auch im Landkreis Leer nicht zu ihrer Tour starten. Der Einsatz sei zu gefährlich für die Mitarbeitenden, gerade in den sehr glatten Nebenstraßen, teilte der dortige Abfallwirtschaftsbetrieb mit.