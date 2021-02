Eisplatte von Kieler Brücke auf Kleintransporter geworfen

Ein Schild mit dem Schriftzug “ Polizei“ hängt an einer Polizeiwache. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Ein Kleintransporter ist in Kiel von einer Brücke mit einer Eisplatte beworfen worden. Die 25 Jahre alte Fahrerin kam dabei am Montagnachmittag mit dem Schrecken davon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Eisplatte zerschellte auf der Windschutzscheibe. Der Kleinbus wurde dabei nicht beschädigt.

Die Kieler Staatsanwaltschaft Kiel hat die Tat als versuchtes Tötungsdeliktes eingestuft. Die Fahrerin hatte kurz zuvor zwei Männer auf der Fußgängerbrücke gesehen. Kurz bevor sie die Brücke passierte, soll einer der beiden einen größeren Gegenstand aufgehoben und geworfen haben. Aufgrund von Berufsverkehr und der hohen Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde war nach Angaben der Frau kein Ausweichen möglich.

Die 25-Jährige stoppte den Kleintransporter auf dem Standstreifen und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach den zwei jugendlich aussehenden, schlanken Männern blieb aber erfolglos. Einer von ihnen trug den Angaben zufolge eine graue Jacke und eine graue Mütze und saß vermutlich auf einem Mountainbike. Die zweite Person soll dunkel gekleidet gewesen sein. Beide seien in Richtung Wissenschaftspark geflüchtet.

