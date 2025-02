Eiskaltes Wochenende: Das Wetter in Niedersachsen und Bremen

Klirrend kalt: In der Nacht zu Montag kann es in Niedersachsen und Bremen vereinzelt bis zu minus zehn Grad kalt werden (Symbolbild). Julian Stratenschulte/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen ist am Wochenende und in der kommenden Woche frostig kalt. Im Laufe der Woche wird es wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Ein kalter Wochenstart, dank Polarluft

Am Sonntag und Montag gibt es tagsüber Temperaturen um den Gefrierpunkt. In der Nacht könnten die Temperaturen im Osten Niedersachsens auf bis zu minus zehn Grad fallen. Im Westen lägen die Temperaturen nachts eher bei minus fünf Grad, so ein Meteorologe des DWD. Vereinzelt kann dazu auch Schnee fallen. Meist bleibt es sonnig.

Dazu weht am Sonntag noch ein schwacher bis mäßiger Wind, der an der Küste als frischer Ostwind daherkommt. Am Montag ist es nur noch schwach windig.

Auch am Dienstag soll es sonnig werden, bei Temperaturen zwischen null und vier Grad. In der Nacht seien erneut Temperaturen zwischen minus eins und minus neun Grad möglich. Schneefälle soll es laut DWD keine mehr geben.

Die niedrigen Temperaturen seien vor allem dem Wind aus Norden und Osten geschuldet. Der bringt kalte Polarluft nach Deutschland, wie der DWD-Meteorologe sagte.

Ab Mitte der Woche milder

Ab Mitte der Woche wird es wärmer. Nächstes Wochenende könnten die Temperaturen vereinzelt auf bis zu zehn Grad in Niedersachsen und Bremen steigen. Der Temperaturumschwung hänge mit den Winden zusammen. Die kämen aus westlicher Richtung und brächten vom Atlantik wieder deutlich mildere Luft mit.