Eisiges Wetter im Norden erwartet

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich in den nächsten Tagen auf Sonnenschein freuen – nachts wird es eisig. (Archivfoto). Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

In den kommenden Tagen wird es im Norden Deutschlands winterlich kalt. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu -11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber zeigt sich immer wieder die Sonne.

In der Nacht zum Montag soll es den Angaben zufolge trocken bleiben, nur an der Küste sind einzelne Schneeschauer möglich. Die Temperaturen sinken auf -5 bis -10 Grad, vereinzelt kann es glatt werden.

Der Montag startet sonnig und trocken, die Höchstwerte erreichen 0 bis 1 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es dann wieder kräftig ab: Die Tiefstwerte liegen zwischen -7 und -11 Grad, in Bodennähe teils bei -15 Grad. An der Küste ist es laut DWD mit -4 Grad etwas milder. Vereinzelt bildet sich Reifglätte.

Am Dienstag können sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein bei Höchstwerten von 1 bis 3 Grad auf sonniges Wetter freuen.