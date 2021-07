Eishockey: Wolfsburg und Hannover arbeiten zusammen

Ein Puck liegt vor einem Eishockey-Schläger auf dem Eis. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Wolfsburg/Hannover (dpa/lni) – Der deutsche Eishockey-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg will in Zukunft eng mit dem Oberligisten Hannover Scorpions kooperieren. Die beiden niedersächsischen Clubs wollen unter anderem beim Scouting und bei der Entwicklung junger Spieler zusammenarbeiten, heißt es in einer Erklärung der Grizzlys vom Donnerstag. «Nicht nur für den Pflichtspielbetrieb, sondern auch für Trainingseinheiten sollen potenzielle Spieler die Standorte wechseln», heißt es dort zudem.

