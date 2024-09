Eishockey-Pinguins gewinnen Auswärtsspiel in Dänemark

Vojens (dpa/lni) –

Die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven haben einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs in der Eishockey-Champions-League gemacht. Das Team von Trainer Alexander Sulzer gewann das Auswärtsspiel beim dänischen Club SønderjyskE Vojens mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Für die Norddeutschen war es der zweite Sieg im dritten Spiel in der Königsklasse.

Mit den Powerplay-Treffern von Miha Verlic und Jan Urbas sorgten die Gäste schon im ersten Drittel für klare Verhältnisse in der Sydjysk Sparkasse Arena. Gegen die überforderten Dänen erzielten Max Görtz, Ross Mauermann und Alex Friesen die weiteren Treffer für den deutschen Vizemeister.

Nur zwei Tage Pause

Bis zum nächsten Spiel haben die Pinguins nun nur zwei Tage Pause. Schon am Samstag (19.00 Uhr) sind die Rouen Dragons zu Gast in der Bremerhavener Eisarena. Die ersten drei Spiele der Franzosen gingen verloren.