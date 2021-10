Eisenstangen in Maisfeld: 100.000 Euro Schaden an Häcksler

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen leuchtet. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Heide (dpa/lno) – Unbekannte haben in Heide (Kreis Dithmarschen) Eisenstangen in Maisfeldern befestigt und damit einen Schaden von etwa 100.000 Euro an einem Häcksler verursacht. Die Motivation der unbekannten Täter sei unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Metallstangen waren an den Maispflanzen befestigt, gerieten im Rahmen der Mäharbeiten in das Schneidwerk und beschädigten die Mechanik.

Bisher seien der Polizei in diesem Jahr zwei Fälle dieser Art bekannt, hieß es. Neben den Fällen von Freitag und Montag seien auch im vergangenen Jahr im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe derartige Sachbeschädigungen gemeldet worden.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-509659/2

PM