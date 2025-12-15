Eisenbahnbrücke Holstenstraße muss abgerissen werden

Seit Juli ist das Gleis, das vom Bahnhof Holstenstraße zum Bahnhof Altona führt, für den S-Bahn-Verkehr gesperrt. (Archivbild) Niklas Graeber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Eisenbahnbrücke Holstenstraße in Hamburg muss abgerissen und neu gebaut werden. Das hat eine mehrmonatige Untersuchung der Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn InfraGO ergeben, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Wann die Brücke in Hamburg-Altona letztlich neu errichtet wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Der Neubau sei in Planung.

Im Juli hatte die DB InfraGO während einer turnusmäßigen Inspektion Mängel an der Eisenbahnbrücke festgestellt. Seitdem ist das Gleis, das vom Bahnhof Holstenstraße zum Bahnhof Altona führt, für den S-Bahn-Verkehr gesperrt. In Gegenrichtung ist ein Gleis befahrbar.

Vor dem Neubau sollen auf der Strecke Hilfsbrücken errichtet werden. Die vorbereitenden Arbeiten dazu sollen im Januar beginnen. Der Einbau der Hilfsbrücken ist dann in der zweiten Jahreshälfte geplant. Nach dem Aufbau der provisorischen Brücken soll die S-Bahn zum Bahnhof Altona fahren können.

Die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Heike Sudmann, sagte anlässlich der Entwicklung: Der Senat müsse darauf bestehen, dass die Deutsche Bahn Schwachstellen des Bahnnetzes schonungslos offenlege. Auch müsse der Senat einen Sanierungsplan einfordern.