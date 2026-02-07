Eisbrocken auf fahrendes Auto geworfen

Ein Unbekannter bewirft ein Auto mit Eis – eine 42-Jährige und ihre achtjährige Tochter kommen mit Schrecken davon. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Norden (dpa/lni) –

Ein unbekannter Mann hat in Norden (Landkreis Aurich) ein fahrendes Auto mit einem Eisbrocken beworfen. Dieser traf die Windschutzscheibe des Wagens einer 42-Jährigen, die am Freitagabend mit ihrer achtjährigen Tochter unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Scheibe wurde beschädigt.

Der Täter, der komplett schwarz gekleidet gewesen sein soll, sei nach dem Eisbrockenwurf geflohen. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.