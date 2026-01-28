Eisblock von Brücke geworfen – Polizei sucht Jugendliche

28. Januar 2026 8:43
Zwei Jugendliche werfen einen Eisblock von einer Brücke und treffen ein Auto. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa
Sarstedt (dpa/lni) –

Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend einen rund 30 Zentimeter großen Eisblock von einer Brücke in Sarstedt auf ein Auto geworfen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Block auf den Wagen einer 23-Jährigen. Sie erschrak, konnte aber abbremsen. Durch den Aufprall entstand eine Delle an der Motorhaube. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. 

Die Täter flohen und konnten bisher nicht gefunden werden. Es soll sich um zwei 15-jährige Jugendliche handeln. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

