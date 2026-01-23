Eisberge an der Elbe ziehen weiter viele Besucher an

Geesthacht (dpa/lno) –

Die Eisberge bei Geesthacht locken weiterhin zahlreiche Besucher an. Ein dpa-Reporter schätzte, es würden sich weit über hundert Menschen das Naturschauspiel ansehen.

Die Stadtverwaltung appelliert an die Schaulustigen, umsichtig zu sein und die Zufahrten für Rettungsfahrzeuge freizuhalten. In den vergangenen Tagen waren die Straßen zur Elbe zugeparkt. Die Zufahrten sind mittlerweile gesperrt, sodass sich die Besucher zu Fuß auf den Weg zu den Eisbergen machen müssen.

Seit Tagen arbeitet die Eisbrecherflotte aus Geesthacht gegen eine massive Eisbarriere am Stauwehr. Dabei zerlegt sie die dicke Eisschicht auf der Elbe in kleinere Schollen, die nun bei Niedrigwasser am Elbufer liegen bleiben und sich zu Eisbergen auftürmen.