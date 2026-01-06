Eis und Schnee verzögern Abholung von Mülltonnen

Hameln/Gifhorn (dpa/lni) –

Wegen des Wintereinbruchs bleiben Mülltonnen zum Teil länger stehen. Durch Eis und Schnee komme es im gesamten Abfuhrbereich derzeit zu zeitlichen Verzögerungen bei der Müllabfuhr, teilte die Kreis-Abfallwirtschaft (KAW) des Landkreises mit. Vereinzelt könne es sogar vorkommen, dass die Abfuhr wegen unbefahrbarer Straßen ganz ausfalle.

Das gelte sowohl für Restmüll als auch für Bioabfall und Altpapier. Nicht abgeholter Abfall werde bei der nächsten regulären Leerung mit abgeholt. Restmüll könne dann auch in einem Müllsack neben die Tonne gestellt werden.

Auch im Landkreis Gifhorn kommt es zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr. «Nicht geräumte oder vereiste Straßen können aus Sicherheitsgründen gegebenenfalls nicht befahren werden, sodass Abfallbehälter nicht geleert werden können», teilte die Kreisverwaltung mit. Liegengebliebener Abfall soll auch dort beim nächsten regulären Müllabfuhrtermin eingesammelt werden.