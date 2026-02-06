Eis und Glätte – im Landkreis Diepholz fällt die Schule aus

Diepholz (dpa/lni) –

Bei anhaltendem Winterwetter und eisglatten Straßen fällt im Landkreis Diepholz erneut die Schule aus. Vor allem auf den Nebenstraßen gebe es Beeinträchtigungen im Verkehr – und erhebliche Einschränkungen auch im Nahverkehr, teilte der Landkreis online mit. Daher falle der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. An den Berufsschulen Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz und Sulingen sowie für die Berufsschulen Syke sei Distanzunterricht angeordnet worden. Schülerinnen und Schüler, die dennoch zur Schule kommen, werden dort aber betreut, wie der Landkreis ankündigte.