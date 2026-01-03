Eis-Fahrbahn: Dutzende Fahrzeuge bleiben auf Brücke hängen

Hamburg (dpa) –

Dutzende Lastwagen und Autos sind wegen der glatten Fahrbahn auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg hängengeblieben und haben ein Verkehrschaos verursacht. Die Fahrzeuge seien wegen der winterlichen Bedingungen nicht mehr die Brücke nach oben gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Lastwagen sei auch ins Rutschen gekommen und habe sich quergestellt. Die Beamten hätten am Freitagnachmittag rund sechs Stunden damit verbracht, den Verkehr zu regeln.

Da auf der Brücke nichts mehr weiterging, habe sich ein Stau gebildet. Einige Fahrzeuge auf der Brücke versuchten, rückwärts zu fahren oder im Gegenverkehr zu wenden. Zwischenzeitlich zählten die Beamten etwa 30 bis 40 Lastwagen auf der Brücke. Zu Beginn des Einsatzes seien es noch deutlich mehr gewesen, sagte der Sprecher. Erst als der Winterdienst die Brücke erreichte und von Eis befreite, konnte der Verkehr wieder rollen. Verletzt wurde niemand. Auch Sachschäden seien laut Polizei nicht entstanden.