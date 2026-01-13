Eis droht auf A7 zu fallen – Elbtunnel gen Norden gesperrt

13. Januar 2026 8:32
Aktuell ist der Elbtunnel Richtung Norden gesperrt. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa
Hamburg (dpa/lno) –

Autofahrer auf der A7 müssen wegen des Winterwetters aktuell am Elbtunnel mit Einschränkungen rechnen. In Richtung Nord ist der Elbtunnel aktuell voll gesperrt, wie die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Polizei leitet den Verkehr demnach ab Waltershof ab.

Die Feuerwehr beseitigt dort aktuell Eisplanken, die sich auf den Lamellen über dem südlichen Tunnelportal gebildet haben und die auf die Fahrbahn herabzufallen drohen. Die Dauer der Einschränkung kann den Angaben zufolge aktuell noch nicht abgesehen werden.

