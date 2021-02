Eis behindert weiter Fährverkehr nach Juist und Wangerooge

Die ostfriesische Insel Juist. Foto: Sina Schuldt/dpa

Wangerooge/Juist (dpa/lni) – Eis und Niedrigwasser beeinträchtigen weiter den Fährverkehr zu einigen Ostfriesischen Inseln. Die Verbindungen vom Festland nach Wangerooge und Juist bleiben vorerst eingestellt, wie die zuständigen Fährbetriebe am Montag mitteilten. Zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog, wo der Fährverkehr seit dem Wochenende ebenfalls unterbrochen war, sollen ab Dienstag Schiffe fahren – wenn auch mit verzögerten Abfahrtszeiten.

Der Fährverkehr nach Juist, der am Montag eingestellt wurde, soll auch am Dienstag ruhen. Der Grund sei zu starker Eisgang, teilte die Reederei Norden-Frisia mit. Ob und wie es ab Mittwoch weitergehe, werde am Dienstag entschieden.

Auf Wangerooge müssen Insulaner vorerst noch weiter auf Verbindungen zum Festland nach Harlesiel warten. Am Mittwoch soll mit einem Frachtschiff ein erster Versuch unternommen werden, durch das vereiste Wattenmeer auf die Insel zu kommen, wie die Deutsche Bahn als Betreiberin mitteilte. Seit vergangener Woche werden Lebensmittel nur noch per Flugzeug auf die Insel gebracht.

