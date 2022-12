Hamburg (dpa/lno) –

Auf der Alster in Hamburg bilden sich die ersten Eisschollen des Winters. Die Eisdicke werde aufgrund von leichtem Dauerfrost bis einschließlich Mittwoch weiter zunehmen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montag mit. Demnach ist es angesichts der Wetterprognosen allerdings unwahrscheinlich, dass die Alster in den kommenden Tagen so zufriert, dass sie betreten werden kann.