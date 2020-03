Einzelne Schiffe an der Weser verstoßen gegen Luftreinheit

Bremerhaven (dpa/lni) – Fast alle Schiffe in den Häfen von Bremen und Bremerhaven halten die geltenden Luftreinhaltevorschriften ein. Eine Messstelle am Containerterminal Bremerhaven überprüfte 2019 die Abgasfahnen von fast 3700 ein- oder auslaufenden Schiffen. Nur in neun Fällen (0,24 Prozent) sei ein zu hoher Schwefelanteil gemessen worden, teilte der Hafenbetreiber Bremenports am Donnerstag mit.

Das Ergebnis sei mit anderen deutschen Messstellen in Wedel an der Elbe und in Kiel vergleichbar. Verantwortlich für die Messungen ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Gemessen wird den Angaben nach die Konzentration von Schwefeldioxid, Kohlendioxid und Stickstoffmonoxid. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit durch das BSH oder in schweren Fällen als Straftat durch die Staatsanwaltschaft verfolgt.

Auf Nord- und Ostsee sind schwefelarme Schiffskraftstoffe vorgeschrieben. Nach BSH-Angaben ist die Schwefeldioxidbelastung nahe den deutschen Küsten seit 2015 um die Hälfte gesunken. Insgesamt ist die Schifffahrt aber für zwei Prozent des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen verantwortlich.

