Einzelhandel wird in einigen Regionen wieder eingeschränkt

Kiel (dpa/lno) – Wegen steigender Corona-Infektionszahlen will die Landesregierung den Einzelhandel in einigen Regionen Schleswig-Holsteins ab Montag wieder einschränken. In Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg sowie den Städten Neumünster und Flensburg kehre der Handel zum Termin-Shopping zurück, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch nach Beratungen der Landesregierung. Grund sei, dass es in diesen Regionen mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gegeben habe. In den anderen neun Kreisen und kreisfreien Städten bleibe der Handel auch in der kommenden Woche offen.

Günther betonte, angesichts der Infektionslage bestehe vor den Beratungen von Bund und Ländern am Montag keine Möglichkeit für weitere Öffnungen. Der Norden liege beim Infektionsgeschehen zwar unter dem Bundestrend, aber auch in Schleswig-Holstein habe die Inzidenz den vierten Tag in Folge über 50 gelegen, sagte er. Wie es in den Hotels und Gaststätten weitergehen wird, will die Regierung erst nach der Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden. «Wir müssen in dieser Situation weiter vorsichtig sein», sagte Günther.

