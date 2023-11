Eintracht-Versammlung soll im neuen Jahr beendet werden

Braunschweig (dpa/lni) –

Die am Freitagabend wegen technischer Probleme abgebrochene Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig soll Anfang 2024 fortgeführt werden. «Wir alle wurden von den technischen Schwierigkeiten überrascht, besonders vor dem Hintergrund, dass die Testläufe im Vorfeld der ordentlichen Mitgliederversammlung beanstandungsfrei gelaufen sind», wurde Präsidentin Nicole Kumpis am Samstag in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

Da eine stabile Ausstrahlung des Livestreams sowie eine verlässliche Abstimmung nicht möglich waren, musste die Hybrid-Versammlung, bei der auch die Wiederwahl von Kumpis geplant war, nach knapp 90 Minuten vertagt werden. Die Ursachen für die Technikprobleme sollen «schnellstmöglich geklärt werden», kündigte der Verein an.

In der nächsten Woche sind bei der Eintracht Sitzungen des Präsidiums und des Gesamtvorstandes geplant. Dort sollen über die Ergebnisse der Ursachenforschung informiert, der neue Termin für die Fortsetzung der Mitgliederversammlung festgelegt und die rechtlichen Rahmenbedingungen besprochen werden.