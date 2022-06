Eintracht Braunschweig verpflichtet Stürmer Ihorst fest

Braunschweig (dpa/lni) –

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat Stürmer Luc Ihorst fest verpflichtet. Das teilte der Club am Sonntag mit. Der 22 Jahre alte Angreifer war in der vergangenen Saison von Werder Bremen ausgeliehen. Jetzt unterzeichnete der Profi bei den Braunschweigern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. In der vergangenen Saison kam Ihorst für die Eintracht in der 3. Fußball-Liga 19 Mal zum Einsatz. Dabei erzielte er drei Tore.

«Es war Lucs und unser ausdrücklicher Wunsch, auch künftig zusammenzuarbeiten. Trotz einiger Verletzungen in der Vergangenheit sind wir von seinen Fähigkeiten absolut überzeugt», sagte Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann. «Er ist ein Spieler mit einer hohen körperlichen Präsenz, die für das Zentrumsspiel in der 2. Bundesliga ein wichtiges Durchsetzungskriterium ist.»