Eintracht Braunschweig verpflichtet Multhaup aus Osnabrück

Aues Clemens Fandrich (l) und Florian Ballas gegen Osnabrücks Maurice Multhaup (M). Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Braunschweig (dpa/lni) – Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig hat Maurice Multhaup verpflichtet. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom niedersächsischen Rivalen VfL Osnabrück zur Eintracht und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie die Braunschweiger am Donnerstag mitteilten.

«Mit seiner Antrittsschnelligkeit, Beweglichkeit und gutem Dribbling soll er vor allem unsere offensiven Außenbahnen beleben», sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. «Er ist ein offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler, der unsere Optionen im Angriffsspiel erhöht.»

Multhaup kam in der vergangenen Zweitliga-Saison 26 Mal für Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga zum Einsatz. Ihm gelangen dabei zwei Tore – eines davon beim 2:0-Sieg am 11. Spieltag bei Eintracht Braunschweig. Vor seiner Zeit in Osnabrück spielte er bereits für Schalke 04, den FC Ingolstadt und den 1. FC Heidenheim.

