Eintracht Braunschweig verliert Test in Magdeburg

Magdeburg (dpa/lni) –

Eintracht Braunschweig hat auch in der Länderspielpause kein Selbstvertrauen tanken können. Der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga musste sich am Donnerstag beim Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg in einem Testspiel mit 2:4 (0:1) geschlagen geben. In der Partie über zweimal 55 Minuten erzielten Youssef Amyn und Kaan Caliskaner die Treffer für die Niedersachsen. Der lange verletzte Stürmer Luc Ihorst feierte sein Comeback und kam gut 35 Minuten zum Einsatz.